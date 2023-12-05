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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مبادرة أنت الحياة.. فعاليات متنوعة لقصور الثقافة تجوب قرى الشرقية

صدى البلد

شهدت مدرسة العزازي الثانوية المشتركة بقرية العزازاي، الأحد، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في سياق سعيها للوصول بالخدمات الثقافية الراقية للقرى الأكثر احتياجا ضمن برامج العدالة الثقافية.

تضمنت الفعاليات ورشة فنية إدارتها سمر السيد، إلى جانب عرض فنى لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة الدكتور إبراهيم غريب، وقدمت الفرقة خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية وأغانى الزمن الجميل، ثم محاضرة ثقافية بعنوان "التوعية بأهمية المرأة ودورها في المجتمع" تحدث خلالها د. فريد مسلم عن دور المرأة المصرية على مر العصور، متناولا دور المرأة في الأسرة من خلال إعداد الأجيال وتربيتهم على مبادئ الوطنية والانتماء وحب الوطن، وأوضح بعض النماذج المشرفة من نساء مصريات شاركن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأكد على أهمية المشاركة في الأحداث الجارية في المجتمع وتعليم الأبناء قيم المشاركة والانتماء.

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وعلى صعيد آخر نظم بيت ثقافة القنايات محاضرة بعنوان "لا للعنف والتطرف"، أوضح خلالها محمد إبراهيم أن العنف سلوك عدواني يعمل به الطرف القوي لكي يسبب ضررا للطرف الضعيف بدون أي تفرقة في العمر أو الجنس أو العرق، ويسبب أضرارا جسيمة في النفس، موضحا أسباب العنف وأشكاله سواء كان جسديا، أو لفظيا، أو نفسيا، أو جنسيا، كما بين أضرار العنف على الفرد والمجتمع.

وفي السياق وضمن أنشطة فرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي وإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج عقد قصر ثقافة منيا القمح محاضرة بعنوان "الشروط الواجب توافرها في الرئيس" وذلك في إطار التوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية، حيث أوضح د. محمد عزيز دكتور بالإدارة الصحية بمنيا القمح أهم الشروط الواجب توافرها في الرئيس طبقا للدستور المصري.

وعقد بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مركز شباب أبو حماد محاضرة عن "الهجرة غير الشرعية لدى الشباب" أوضح أشرف عبده إبراهيم أمين سر لجنة الأمن القومي برلمان شباب مصر أن الهجرة غير الشرعية تعد رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به إذ يواجه المهاجرون بداية خطر الإمساك بهم  والتعرض للمساءلة القانونية، موضحا مخاطر الهجرة غير المشروعة.

وفى سياق آخر أقام بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مركز شباب أبو حماد محاضرة عن "أهمية ذوي الهمم فى نجاح العملية الانتخابية" أوضح مهندس محسن طلبة نائب رئيس مجلس مدينة أبو حماد سابقًا،  مدى اهتمام الدولة بذوي الهمم، حيث  تقدم الدولة كل الرعاية والدعم لهم والعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية، وشدد على أهمية المشاركة والإدلاء بالصوت الانتخابي والتعبير عن الرأي وعدم تضييع الحق الدستوري.

وشهد بيت ثقافة شنبارة الميمونة مسابقة فنية أدارها جاب الله السيد محمدي معلم أول تربية فنية وذلك فى معهد فتيات شنبارة الميمونة الإعدادي الثانوي.

ثقافة أغاني الزمن الجميل الأغاني الوطنية الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة

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