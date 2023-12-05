ترجمت رواياته إلى 100 لغة وتحولت إلى 200 فيلم.. الأديب ألكسندر دوما

يحتفل اليوم بذكرى وفاة الأديب الفرنسي الكبير ألكسندر دوما،الذي يعتبر دوما واحدًا من أشهر الكتاب الفرنسيين على الإطلاق، حيث تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات. قد تعرف على أعماله من خلال الروايات التي تم نشرها في البداية كسلاسل أدبية مغامرة.

أعمال حاضرة

على الرغم من أن البعض قد يظن أن شهرة الأديب الفرنسي ليست واسعة مثل بعض الأدباء الآخرين، إلا أن أعماله لا تزال حاضرة بشكل كبير سواء في شكل كتابات أو تحويلها إلى أفلام. يُعتبر ألكسندر دوما، الكاتب الفرنسي العظيم، واحدًا من الأدباء القلائل الذي ترجمت رواياته إلى ما يقرب من 100 لغة، وتم تحويلها إلى حوالي 200 فيلم.

ألكسندر دوما

رواية "الفرسان الثلاثة" كانت أولى أعماله في هذا المجال، حيث صدرت في عام 1844. تروي القصة قصة الشاب دارتانيان، المغامر الذي يقابل الفرسان الثلاثة الذين يحمون الملك، وتكشف المؤامرات التي تدور في ذلك العصر. وقد قام دوما بنشر تكملة للقصة في عام 1845 بعنوان "بعد عشرين عامًا".

رواية "الكونت دي مونت كريستو" التي صدرت في عام 1846، تتناول قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يتآمرون على إدموند دانتي وينجحون في سجنه. بعد هروب إدموند من السجن، يعود للانتقام خاصة بعد اكتشافه لكنز.

ألكسندر دوما

كما تشمل أعماله رواية "الرجل ذو القناع الحديدي"، التي تُعتبر خاتمة قصة "الفرسان الثلاثة"، حيث تدور حول السجين الغامض الذي يُحتجز خلف قناع من الحديد في سجون الملك. تم تحويل هذا العمل إلى فيلم سينمائي في عام 1998 ببطولة النجم ليوناردو دي كابريو.

توالت روائع دوما مثل "الزنبقة السوداء" و "قلادة الملكة"، وغيرها الكثير. يجدر بالذكر أن روايته الأخيرة "فارس سانت هيرمين" لم يكتمل كتابتها بسبب ووفاته، وقد تمكن أحد الباحثين من استكمالها ونشرها باللغة الفرنسية في عام 2005، ثم تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان "الفارس الأخير".