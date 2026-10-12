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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسلحو حزب العمال الكردستاني ينسحبون من 4 معسكرات شمالي العراق

حزب العمال الكردستاني ـ أرشيفية
حزب العمال الكردستاني ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

انسحب مسلحون من حزب العمال الكردستاني من أربعة معسكرات في شمالي العراق، في أول خطوة ضمن عملية مستهدفة لحل الحزب، وفقًا لما ذكرته مصادر أمنية تركية، اليوم الاثنين.

حزب العمال الكردستاني 

وأقر البرلمان التركي في أغسطس قانونًا يحدد آليات حل حزب العمال الكردستاني، في إطار عملية سلام يُؤمل أن تنهي صراعًا مستمرًا منذ عقود، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وألحق دمارًا واسعًا بالمنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، ذات الأغلبية الكردية.

ويوفر التشريع الحماية للعديد من المسلحين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، كما يتيح تعليق الأحكام الصادرة بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، بما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.

وقالت المصادر الأمنية إن الحزب انسحب، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، من معسكرات هيبات وياجك وصبري وساسون، الواقعة في منطقة بازي بإقليم متينا شمالي العراق، معتبرة أن هذه الخطوة تشير إلى استمرار عملية السلام.

وأضافت المصادر أنه بمجرد توقف حزب العمال الكردستاني عن جميع أنشطته، سيكون بإمكان أعضائه الالتحاق ببرامج الاندماج المجتمعي في مجالات التعليم والاقتصاد وغيرها، وذلك في إطار الإطار القانوني المخصص لحل الحزب.

وبدأت عملية السلام بين تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحزب العمال الكردستاني في أواخر عام 2024، لكنها اقتربت من الجمود في وقت سابق من العام الجاري، بسبب الحرب مع إيران والمخاوف من عدم الاستقرار الإقليمي.

حزب العمال الكردستاني العراق تركيا الحرب الإيرانية

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