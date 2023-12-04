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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" لمحـات من الهنـــد " فى ضيافة متحف الطفل.. غدا

صدى البلد

يستضيف مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل(  المسابقة الفنية السنوية  "لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد.

وأكد الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف اكد على حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وحضارات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

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وأضاف الدكتور نبيل حلمى ان المسابقة تقام بمقر مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل( بمصر الجديدة يوم غد الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 من العاشرة صباحاً وحتي الثانية ظهراً.

 ويتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية  ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة، وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور السيد سفير جمهورية الهند بالقاهرة.

وأشار حلمى إلى أن استضافة مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل)  للمسابقة تعكس مدى عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل.

ويتم أيضاً بشكل دوري تنظيم العديد من الفاعليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

مركز الطفل الثقافة الهندية الثقافة والحضارة الدكتور نبيل حلمي المراكز الثقافية المركز الثقافي الهندي

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