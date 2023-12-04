ألفريد فرج .. في ذكراه تعرف على أهم أعماله المسرحية

ألفريد فرج، الكاتب المسرحي البارز، يُعتبر أحد أعمدة المسرح المصري المعاصر منذ الستينيات حتى أواخر السبعينيات. له العديد من الأعمال المهمة التي ترسخت في ذاكرة المسرح المصري. ولد ألفريد في قرية كفر الصيادين بمحافظة الزقازيق بالشرقية في عام 1929.

تربى ألفريد فعليًا في الإسكندرية حتى انتهاء دراسته الجامعية في كلية الآداب، تخصص اللغة الإنجليزية، في عام 1949. عمل كمدرس للغة الإنجليزية ثم انتقل للعمل في عدة صحف مثل "روزاليوسف" و"الجمهورية" و"أخبار اليوم" و"دار الهلال". ونظرًا لانخراطه في إحدى الحركات اليسارية، تم اعتقاله من عام 1959 إلى عام 1964. بفضل دراسته للغة الإنجليزية، تعرف على أعمال رواد المسرح الإنجليزي.

أهم أعمال ألفريد فرج

، ومن بين أعماله مسرحيات مشهورة مثل "حلاق بغداد" و"عسكر وحرامية" و"على جناح التبريزي وتابعه قفة" و"الزير سالم" و"النار والزيتون" التي تناقش محنة الشعب الفلسطيني.

تم تعيين ألفريد فرج كمستشار في وزارة الثقافة المصرية اعتبارًا من عام 1967، ثم في التلفزيون الجزائري اعتبارًا من عام 1974، وعمل أيضًا في وزارة التعليم العالي الجزائرية من عام 1975 إلى عام 1979. قضى فترة في إنجلترا من عام 1979 إلى عام 1988 ثم عاد إلى القاهرة. توفي في 4 ديسمبر 2005.

حظي ألفريد فرج بالعديد من أشكال التقدير من جانب المصريين والعرب. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1967، ودرع الرواد للمسرح القومي في الذكرى الذهبية له في عام 1986، ودرع الرواد لمسرح الخليج في الكويت في الذكرى الفضية له في عام 1988، وميدالية الرواد في مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة في عام 1989، وميدالية الرواد في مهرجان قرطاج المسرحي في عام 1989، وغيرها من الجوائز.