افتتاح معرض علشانك يا فلسطين بمشاركة 69 فنانًا بالشيخ زايد غدًا

ينطلق معرض "علشانك يا فلسطين" للتضامن مع أهل غزة، الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، في منطقة الشيخ زايد، بمشاركة 69 فنانًا، ويستمر من الخامسة مساء إلى العاشرة مساء المعرض من تنظيم قاعة سفر خان للفنون ونقابة الفنانين التشكيليين وغيرها من المؤسسات.

يضم المعرض عددًا من الأعمال الفنية للفنانين الرواد والمعاصرين، منهم: أحمد الجعفري وأحمد عبدالكريم وأحمد عسقلاني وأحمد فريد وأحمد مجدي وأحمد عثمان وأحمد صابر وأحمد يسري وعلاء أبوالحمد.

ويشارك في المعرض: أمل نصر وأمينة سالم وعمرو عيسى وأشرف الزمزمي وداليا حمودة والدمراوي ودنيا الصالح وعماد ابوقرين والحسن الشرق وحسام درار وإبراهيم جمال وإبراهيم خطاب وإبراهيم الطنبولي وكريم عبدالملاك وكاثرين باخوم وكندة عدلي وكلاي قاسم وماهي طارق ومريم حتحوت ومهري خليل ومينا ناصيف ومحمد عبلة ومحمد العتتبي ومحمد ربيع ومحمد صبري، منى هيكل ومنى قنديل ومونيل جانهو ومصطفى ربيع ومصطفى رحمة ومصطفى الرزاز ونبيل على وندى حافظ وندى مبارك ونعمة السنهوري ونورا بركة ونور عمار ونور الكموني وعمر عبدالظاهر ورنا الجلبي،

ومن المشاركين في المعرض ريم أسامة وصلاح بطرس وسمير فؤاد وسركيس طوسونيان وشهيرة شكري وشاكر الإدريسي وشيرين رجب وشيرين الخليلي وثريا رفعت وتسنيم المشد ووجيه ياسا وياسمين الحازق وياسمين حسن ويسرا حفاد وإيمان بركات وهدير زردوك وهادي برعي وحسن الأخرس وهشام عبدالمعطي ومصطفى سيفون