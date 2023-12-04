عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض علشانك يا فلسطين بمشاركة 69 فنانًا بالشيخ زايد غدًا

صدى البلد

ينطلق معرض "علشانك يا فلسطين" للتضامن مع أهل غزة، الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، في منطقة الشيخ زايد، بمشاركة 69 فنانًا، ويستمر من الخامسة مساء إلى العاشرة مساء المعرض من تنظيم قاعة سفر خان للفنون ونقابة الفنانين التشكيليين وغيرها من المؤسسات.

يضم المعرض عددًا من الأعمال الفنية للفنانين الرواد والمعاصرين، منهم: أحمد الجعفري وأحمد عبدالكريم وأحمد عسقلاني وأحمد فريد وأحمد مجدي وأحمد عثمان وأحمد صابر وأحمد يسري وعلاء أبوالحمد.

ويشارك في المعرض: أمل نصر وأمينة سالم وعمرو عيسى وأشرف الزمزمي وداليا حمودة والدمراوي ودنيا الصالح وعماد ابوقرين والحسن الشرق وحسام درار وإبراهيم جمال وإبراهيم خطاب وإبراهيم الطنبولي وكريم عبدالملاك وكاثرين باخوم وكندة عدلي وكلاي قاسم وماهي طارق ومريم حتحوت ومهري خليل ومينا ناصيف ومحمد عبلة ومحمد العتتبي ومحمد ربيع ومحمد صبري، منى هيكل ومنى قنديل ومونيل جانهو ومصطفى ربيع ومصطفى رحمة ومصطفى الرزاز ونبيل على وندى حافظ وندى مبارك ونعمة السنهوري ونورا بركة ونور عمار ونور الكموني وعمر عبدالظاهر ورنا الجلبي، 

txt

مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مائدة مستديرة بـ الأعلى للثقافة

txt

وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير أشرف عبد الغفور

ومن المشاركين في المعرض ريم أسامة وصلاح بطرس وسمير فؤاد وسركيس طوسونيان وشهيرة شكري وشاكر الإدريسي وشيرين رجب وشيرين الخليلي وثريا رفعت وتسنيم المشد ووجيه ياسا وياسمين الحازق وياسمين حسن ويسرا حفاد وإيمان بركات وهدير زردوك وهادي برعي وحسن الأخرس وهشام عبدالمعطي ومصطفى سيفون

معرض الفنانين التشكيليين محمد عبلة منطقة الشيخ زايد نقابة الفنانين التشكيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

ترشيحاتنا

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

ردع وتصدٍ لأي عدو.. محفوظ مرزوق: الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |فيديو

وزارة الصحة الفلسطينية: لا توجد خدمات صحية في شمال غزة على الإطلاق

لا تظهر على الرادارات.. مميزات خطيرة في الفرقاطة "الجبار" أحدث قطع البحرية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ