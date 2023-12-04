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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مائدة مستديرة بـ الأعلى للثقافة

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، المائدة المستديرة بعنوان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وذلك يوم الأحد 10 ديسمبر الحالى، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

 

ويشارك في الندوة الدكتور أحمد رفعت  أستاذ القانون الدولي العام، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتورجميل حبيب  عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبد الحميد  عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب.

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كما تشارك المستشارة رشا الشنواني  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورعبد الله المغازي  أستاذ القانون الدستورى، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتورعمرو الوردانى  أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان - وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب  رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

ثقافة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأنبا إرميا الجامعة البريطانية السفيرة مشيرة خطاب العلوم السياسية

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