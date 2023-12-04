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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

توماس كارليل الكاتب الاسكتلندي.. لماذا دافع عن الإسلام والنبي محمد؟

صدى البلد

في كتابه "الأبطال"، قدم الكاتب الأسكتلندي توماس كارليل دفاعًا عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استعرض البطولة والإنجازات التي قام بها أشخاص كبار في التاريخ. واختار كارليل أن يضمن النبي محمد كواحد من هؤلاء الأبطال، الذي قاد برسالته الصادقة والمؤثرة.

دفاع كارليل عن النبي محمد

وعندما يتحدث كارليل عن النبي محمد، يشير إلى أنه ليس رجلاً كاذبًا أو متصنعًا يسعى إلى السلطة أو السيطرة، بل هو جزء من الحياة نفسها. ويقول إن رسالته صادقة ومؤثرة، وأن كلمته تنبع من العالم المجهول، وهو ليس كاذبًا أو ملفقًا. بالنسبة لكارليل، محمد هو شخصية تعكس جانبًا أساسيًا من الحياة، وقد أضاء العالم برسالته على مدار القرون الاثنتا عشرة.

ويشدد كارليل على أنه من المخجل أن يصدق أي شخص مثل هذه الأقوال الساذجة التي تنكر قيمة الإسلام وتتهم محمد بالكذب والتزوير. ويدعو إلى محاربة هذه الأفكار الباطلة، حيث يعتبر رسالة النبي محمد مصدر إلهام للبشرية على مر العصور.

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 يعتبر كارليل أن النبي محمد ليس كاذبًا أو مزورًا، بل هو قائد ورسول صادق يمثل قطعة حية من الحياة، وقد أعطاه الله هذه الرسالة المؤثرة والقوية.

وأوضح توماس من خلال كتابه "الأبطال"، لقد أصبح من العار على أى فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب وأن محمدًا مخادع مزور وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة فإن الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة أثنى عشر قرنًا".

وأضاف توماس فى كتابه، "لسنا نعد محمدًا هذا قط رجلا كاذبًا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغية أو يطمح إلى درجة ملك أو سلطان أو غير ذلك من الحقائر والصغائر وما الرسالة التى أداها إلا حق صراح وكان كلمته الأصوات صادق صادر من العالم المجهول كلا ما محمد بالكاذب ولا الملفق وإنما هو قطعة من الحياة تفطر عنها قلب الطبيعة فإذا هى شهاب قد أضاء العالم أجمع ذلك أمر الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذه حقيقة تدمغ كل باطل وتدحض حجة القوم الكافرين".

توماس كارليل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام الأبطال

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