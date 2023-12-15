الأسعار ونظام السداد| تفاصيل 4275 وحدة سكنية جديدة يطرحها صندوق التنمية الحضرية في 7 محافظات

طرح وحدات سكنية جديدة.. أعلن صندوق التنمية الحضرية عن طرح وحدات سكنية جديدة بمحافظات مختلفة، كما كشف صندوق التنمية الحضرية عن تسليم الوحدات كاملة المرافق خلال عام كاملة التشطيب، مع تسهيلات في أنظمة الدفع.

ومن المقرر طرح الوحدات السكنية الجديدة، في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، ومنها محافظات: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ كما خصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444، لتسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.

طرح وحدات سكنية جديدة

طرح وحدات سكنية جديدة

وكشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن عدد الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى لإجمالي المشروع، وهي علي النحو التالي: 227 وحدة بـ "الخيالة"، 72 وحدة بـ "المعصرة"، 264 بـ "الأوقاف" بشبرا، 280 وحدة بـ "مدينة نصر"، 1287 وحدة بكفر الشيخ، 129 وحدة بالمنصورة، 152 بالمحلج في الفيوم، 88 وحدة بأرض الشونة و144 وحدة بأرض المحلج بمحافظة سوهاج، و192 وحدة بالمنيا.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الحِرص المستمر من جانب الدولة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقدرات ومقومات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.