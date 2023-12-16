عروض متنوعة لمسرح الجنوب فى المناطق الصحراوية بقنا

وقعت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواوي، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بروتوكول تعاون، مع مؤسسة ايزيس للأستشارات الهندسية ، بهدف تقديم فعاليات المهرجان المتنوعة لأهالي المدن الجديدة والصحراوية في محافظة قنا، وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل .

وقال الناقد الفنى هيثم الهواوي، رئيس المهرجان، إن البرتوكول يهدف إلى تقديم خدمات ثقافية وفنية بشكل جديد لجميع الفئات التى تعيش فى المناطق الصحراوية بمحافظة قنا.

مهرجان مسرح الجنوب

وأضافت المهندسة وفاء يوسف ، رئيس مجلس الادارة ، إن مهرجان مسرح الجنوب فرصة لتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة، مثل العروض المسرحية والورش التدريبية المحروم منها أهالي المناطق الصحراوية بكافة فئاتهم العمرية.. فالبرتوكول يخدم أهالي مدينة قنا الجديدة، والمناطق الصحراوية المحيطة، التى ستنطلق من خلالها فعاليات المهرجان لخدمة أكثر من ١٠٠ ألف نسمة من أهالي مدينة قنا الجديدة، والأماكن المجاورة لهاوذلك بدعم من النائب حمادة الجبلاوى عضو مجلس النواب.

الجدير بالذكر أنه سيتم تقديم ورش تدريبية للأطفال، والشباب خاصة بالمسرح، والعرائس، والأراجوز، والحكي ، وكذلك المكتبة المتنقلة، مما سينعش الحالة الثقافية والفنية لأهالي المناطق الصحراوية.