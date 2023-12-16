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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريك جديد بحياتها.. هبة عبوك تفتح النار مجددًا على طليقها أشرف حكيمي

هبة عبوك وأشرف حكيمى
هبة عبوك وأشرف حكيمى

فتحت الفنانة هبة عبوك النار مجددا على المغربى أشرف حكيمى المحترف فى نادى باريس سان جيرمان وذلك بعد طلاقهما بعدة أشهر حيث كشف تفاصيل جديدة عن انفصالهما. 

وقالت هبة عبوك عبر حسابها على إنستجرام موجهة رسالة غير مباشرة إلى أشرف حكيم قائلة : “الحب يجب أن يكون صادقا”. 

كما أشارت هبة عبوك إلى أنها تتطلع لشريك جديد بحياتها بعد انفصالها من أشرف حكيمى واشترطت أن يكون شخصا صاحب قيم ومبادئ. 

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هبة عبوك وأشرف حكيمى 

وكانت هبة عبوك الزوجة السابقة للاعب المغربي أشرف حكيمي طلبت 11 مليون دولار، كتسوية محتملة لطلاقها من زوجها بعد اتهامه قبل شهرين باغتصاب فتاة فرنسية.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد بأن صحيفة ماركا الإسبانية كشفت أن اللاعب المغربي عرض على هبة 2.2 مليون دولار.

وأكد التقرير أن تقارير إسبانية أخرى كشفت أن هبة رفعت دعوة ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة الأصول الزوجية، بعدما اكتشفت أن كل ثروة لاعب باريس سان جيرمان وأحد اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي مسجلة باسم والدته.

وتابع التقرير أن والدة اللاعب المغربي صرحت لوسائل إعلام مغربية بأنها لا تعلم بتحويل ابنها لأمواله إلى حسابها.

وذكرت تقارير صحفية، أن عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية الجنسية وتونسية الأصل هبة عبوك، طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة الدولي المغربي، في ظل العلاقة المتوترة بينهما عقب اتهام حكيمي بالتحرش بإحدى الفتيات والاعتداء عليها في منزله.

تعرضت هبة عبوك لصدمة هائلة بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئًا باسمه، حيث يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من أن حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الفرنسي، ويحصل على ما يزيد على مليون يورو شهريًا، إلا أنه قرر منذ بداية احترافه عالم الساحرة المستديرة، وضع ثروته باسم والدته، حتى لا يتعرض لموقف مماثل، وخوفا من الضرائب الباهظة على لاعبي كرة القدم بالدوري الفرنسي.

هبة عبوك الفنانة هبة عبوك أشرف حكيمي المغربى أشرف حكيمى نادي باريس سان جيرمان

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