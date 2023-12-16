السفارة التركية لدى طهران تدين الهجوم على مقر شرطة مدينة راسك بإيران

أدانت السفارة التركية لدى طهران، اليوم السبت، الهجوم المسلح على مقر شرطة مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأدانت السفارة التركية بشدة الهجوم الإرهابي ووصفته بـ"الشنيع"، وقدّمت التعازي إلى ذوي القتلى وإلى الشعب الإيراني "الصديق والشقيق وحكومته".

ودعت السفارة بـ"الرحمة من الله للذين فقدو ا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحى".

وأعلنت محافظة سيستان وبلوشستان مقتل 12 عنصر أمن جراء هجوم إرهابي على مقر شرطة مدينة راسك ليل الخميس/الجمعة.

وحسب أخبار متداولة في وسائل إعلام محلية، تبنى الهجوم تنظيم يسمي نفسه جيش العدل، ويقول إنه "يدافع عن حقوق البلوش السنّة".

والتنظيم مدرج على قائمة الإرهاب في إيران، ويجد له موطئ قدم في محافظة سيستان وبلوشستان.