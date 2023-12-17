فرنسا تتوعد بالرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، من أن الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى دون رد".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت كولونا، اليوم الأحد خلال زيارة إلى إسرائيل، في أعقاب العديد من الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي اليمنية، إن هذه العمليات الأخيرة ضد سفن الشحن في البحر الأحمر “لا يمكن أن تمر دون رد”.

وأضافت أن فرنسا تدرس عدة حلول، بما في ذلك "دور دفاعي لمنع تكرار ذلك".

وأمس السبت، أعلنت شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، عن وقف عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر مؤقتًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، إنها أوقفت مؤقتًا عبور جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

وأضافت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان صادر عنها أن "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأشارت "على هذا النحو، قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لنا في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر للوصول إلى المناطق الآمنة وإيقاف رحلتها في المياه الآمنة بأثر فوري حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة، بسبب هجمات الحوثيين، مضيفًا أنه سيكون لدى البيت الأبيض المزيد ليقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.