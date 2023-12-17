فرقة عبد الحليم نويرة تتغنى بأعمال فيروز على المسرح الكبير بدار الأوبرا

تأتي سهرة مع أجمل أغاني جارة القمر فيروز ضمن ليالي الموسيقى العربية المميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وتقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الثلاثاء 19 ديسمبر علي المسرح الكبير يؤديها كنزي ، بسملة كمال ، فرح الموجي ، اجفان ، اميرة احمد ، نهاد فتحي ، آيات فاروق ، ومايا ناصف من كورال اطفال الاوبرا .

ولدت فيروز في عام 1935 في لبنان ، اسمها الحقيقى نهاد وديع حداد ، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها في عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطني للموسيقى والحقها به ، عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو في الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومي عظمة صوتها وأطلق عليها اسم فيروز لشبه صوتها بالحجر الكريم واختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عددا من ألحانه ، كان لقاءها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من اعمالها ، تزوجت لاحقاً من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها ، قدمت مئات الاعمال وشهدت رحلتها الفنية زيارات متعددة لمختلف دول العالم ، نالت الكثير من الاوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963والميدالية الذهبية 1975 في الاردن ، ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها .