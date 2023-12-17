سنرد بـ5 أضعاف.. وزير دفاع إسرائيل يهدد حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنه إذا رفع حزب الله اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف جالانت، في حديث مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جالانت، أنه يقبل المسئولية في الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وفق مما ذكرت صحف دولية.

وذكر الوزير الصهيوني :"بصفتي وزيرا للدفاع أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل العمل حتى تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

وأعلن جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنهما يتحملان المسؤولية عن إطلاق النار المأساوي وقتل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية بغزة يوم الجمعة.