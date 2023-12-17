بقذائف من العيار الثقيل.. القسام تستهدف جنود الاحتلال وتكبد إسرائيل خسائر فادحة

أعلن مجاهدو القسام، اليوم الأحد، استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت القسام إنها قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضافت سرايا القدس في بيانها عبر تلجرام أنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم الأحد، إن هناك محاولة لإطلاق نار في الخليل، ولكن دون وقوع إصابات وتجري القوات الأمنية عمليات تمشيط بالمنطقة.