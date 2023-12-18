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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

كيفية إعادة تعيين
كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

تعد إعادة تعيين كلمة مرور Instagram إنستجرام أو تغييرها أمرًا مربكًا، وإذا تم منعك من الوصول إلى حسابك على إنستجرام لأنك نسيت كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب فقط في تغيير كلمة المرور الخاصة بك. 

 

ويوصي إنستجرام مستخدميه بإنشاء مجموعة كلمات مرور قوية مكونة من 6 أحرف على الأقل، بما في ذلك الأرقام والحروف وعلامات الترقيم، ويجب عليك أيضًا تجنب استخدام نفس كلمة المرور على مواقع أو منصات متعددة. 

 

وفي حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك ولم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك، فهناك بعض الخيارات للمصادقة منها اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، فهناك عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها إعادة تعيين كلمة مرور الخاصة بك إذا نسيتها.  

 

إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام على هواتف آيفون 

 

افتح تطبيق Instagram إنستجرام على آيفون وانتقل إلى شاشة تسجيل الدخول.


اضغط على "نسيت كلمة المرور".


حدد ما إذا كنت تريد استخدام اسم المستخدم أو الهاتف الخاص بك لعملية الاسترداد.


أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، أو اسم المستخدم، أو رقم الهاتف، ثم اضغط على "التالي".


سيتم إرسال رابط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إما إلى البريد الإلكتروني الخاص بك أو الهاتف.


إذا اخترت استخدام اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك، فافتح حساب البريد الإلكتروني المرتبط.  

 

ابحث عن رسالة من إنستجرام واتبع التعليمات "لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك".


إذا اخترت خيار الهاتف، فستتم مطالبتك بالاختيار بين تلقي رمز أو رابط عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني. 

 

حدد الخيار المناسب لتلقي رابط من إنستجرام لإعادة تعيين كلمة المرور.

 

إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام على هواتف أندرويد

 

افتح تطبيق إنستجرامعلى أندرويد وانتقل إلى شاشة تسجيل الدخول.


اضغط على "هل نسيت كلمة المرور؟".


ضمن "البحث عن حسابك"، أدخل اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بك، ثم انقر فوق "البحث عن حساب". 


إذا استخدمت اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إرسال بريد إلكتروني من إنستجرام إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط. افتح البريد الإلكتروني وحدد "إعادة تعيين كلمة المرور". 


إذا قمت بإدخال رقم هاتفك، فستتلقى خيارين: "الرمز أو الرابط عبر البريد الإلكتروني" أو "الرمز أو الرابط عبر الرسائل القصيرة". 

 

اختر أحد الخيارين لمتابعة إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

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