بوليتكو: واشنطن تجمع معلومات استخباراتية عن التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية ستسمح لها بتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب الدولية في عملياتها في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية وصاغت تقييمات مفصلة تتعلق بكل من التحركات العسكرية الإسرائيلية وحركة حماس والتكتيكات في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر.

معلومات استخباراتية

ووفقا للمصدرين فإن المعلومات الاستخباراتية شملت بيانات عن استهداف الجانبين والأسلحة التي كانوا يستخدمونها وعدد القتلى المحتمل في صفوفهم.

وأفيد أيضًا أنه تمت مشاركة هذه المعلومات مع أعضاء الكونجرس في عدة جلسات إحاطة، بما في ذلك مع أعضاء لجان الاستخبارات.

وبحسب الصحيفة يقوم مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا بجمع التقارير عن الانتهاكات المحتملة من قبل إسرائيل من خلال نظام تم الكشف عنه في أغسطس الماضي.