رسائل من الرئيس السيسي للشعب المصري عقب فوزه بفترة انتخابية جديدة|وخبراء يعلقون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، "إنني كما عاهدتكم، رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، أنتمي إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك في مهمتي التى كلفتموني بها سواء العمل بكم ومن أجلكم".

فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لفترة جديدة، "لا أدخر جهدا، ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم، اختياركم لي إنما هو أمانة، أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد"، وأكد أن الدولة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، فضلا عن امتلاك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها، وهذه مصر التي نحلم بها جميعا.

وأضاف الرئيس: "فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وقوة شعبها واصطفافه دائما وأبدا، وقبل كل شيء وبعد كل شيء لله سبحانه وتعالي، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر"، وتابع: "أن اختياركم لي إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وقوة شعبها واصطفافه دائما وأبدا، وقبل كل شيء وبعد كل شيء الله سبحانه وتعالي، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: "هؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، وسأكون صوتهم جميعًا، مدافعًا عن حلمهم لمصر"، وأكمل: "سوف أُكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية؛ لفرز تنوع في الأفكار والرؤى ناتج عن تنوع المشرحين واتجاهاتهم السياسية، أعبر عن عظيم تقديري وامتناني للمصريين كلهم الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كلها".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن السعادة غمرته بتواجد المصريين بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية تعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج عن تفاعل المجتمع المصري، ولكل شارك في الانتخابات الرئاسية كانت من جميع الفئات، وأن هذا دليل على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية، وعبر الرئيس السيسي عن عظيم امتنانه لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، وفي ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة.

وتابع الرئيس السيسي: "المواطن تصدى للإرهاب، وتحمل الإصلاح الاقتصادي، وواجه الأزمات بوعي وحكمة، والجمهورية الجديدة دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار احترام الدستور والقانون، وهناك تحديات وظروف صعبة، تواجه الدولة، منها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية، والتي تستعدي اصطفاف كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد من الأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام".

الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة

وأردف: "أجدد العهد مع المصريين بأننا سوف نبذل كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا ودولة مشتركة تجمع أبنائها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير الدولة بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها".

وفي هذا الإطار، علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "فوز مستحق للرئيس السيسي، ومبروك لمصر هذه الانتخابات".

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "الحصول على 89.6% من الأصوات رقم كبير للغاية، حتى وإن كان متوقع نتيجة للمشاركة السياسية الكبيرة"، وتابع: "المصريون الذين صوتوا للرئيس السيسي يؤكد الثقة الكبيرة للمصريين في الرئيس السيسي، وأعتقد أن هذه رسالة مهمة في هذا التوقيت".

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: "مبروك لمصر هذه الانتخابات التي جرت في توقيت مهم للغاية"، مضيفا: "الرئيس السيسي سيكون أمامه تحديات خلال الفترة المقبلة ومهام كبيرة، فضلا عن استكمال المشروع الوطني، والمصريون صوتوا للمستقبل وللرئيس الذي منحهم الاستقرار الأمني والسياسي وبنى دولة مؤسسات".

كما علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا:" مليون مبروك".

حدوث حالة من النضج السياسي

قال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث للشعب المصري بعد قليل، والرئيس السيسي سوف يوجه كلمة للشعب المصري العظيم بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية، والشعب المصري خرج بالملايين في الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس السيسي".

كما علق الكاتب الصحفي دندراوي الهواري على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا:" مليون مبروك".

وقال دندراوي الهواري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أرقام مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية لها دلالة كبيرة ".

وأضاف الهواري:" المواطن المصري لديه وعي كبير بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري وهذا انعكس على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، والرئيس السيسي يهتم بالشباب بشكل كبير وهذا رأيناه في انعقاد مؤتمرات الشباب بشكل دوري ".

وأكمل دندراوي الهواري:" لدينا حالة من النضج السياسي بين أبناء الشعب المصري "، مضيفا:" الحوار الوطني أضاف حالة من الثقة وقبول الآخر ".

والجدير بالذكر، أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.