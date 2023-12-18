أشاد بجهوده في مسيرة التطوير.. العاهل الأردني يهنئ الرئيس السيسي بولايته الجديدة

هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد ملك الأردن فى برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربى، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة مواصلة العمل معا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وأعرب عن تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق، مشيدا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير فى الشقيقة مصر، وتحقيق الازدهار لشعبها العزيز.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.