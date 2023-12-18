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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب المخدرات.. تفاصيل الغارات الجوية الأردنية داخل سوريا

صدى البلد

شنت القوات الجوية الأردنية، اليوم الاثنين غارات جوية داخل سوريا، لدك مواقع عصابات تهريب المخدرات، حيث نفذ الطيران الحربي الأردني سلسلة من الغارات الجوية استهدفت منطقة تنطلق منها عمليات تهريب تجار المخدرات المقربين من “حزب الله” اللبناني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطيران الأردني استهدف مواقع في كل من مزرعة فيصل السعدي بالقرب من مدينة صلخد، وقرب قرية الشعاب، ومزرعة في منطقة ذيبين قرب الحدود السورية الأردنية، وموقع قرب قرية المتاعية في ريف درعا.

وشهدت مدينة البوكمال القربية من الحدود السورية-العراقية انفجارات، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة، إلى جانب تردد أنباء عن مقتل تاجر المخدرات ناصر فيصل السعدي المقرب من حزب الله اللبناني بضربة جوية يرجح أنها أردنية قبل قليل على منطقة صلخد بريف السويداء.

وأعلن الجيش الأردني اليوم، عن اعتقال مجموعة مهربين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي الأردنية.

وأحبط جيش سوريا الحرة، أمس، شحنة مخدرات تتضمن (حشيش -حبوب كبتاجون- ميتافيتامين) كانت معدة للتهريب إلى الأردن ودول الخليج.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة المخدرات ومنع انتقالها من سوريا إلى دول الجوار.

وأشار المرصد السوري، في 14 ديسمبر الجاري، إلى أن 5 مهربين من عشائر بدو السويداء قتلوا، نتيجة اشتباكات مع حرس الحدود الأردني، أثناء محاولة إدخال مواد إلى الأردن.

وتعمل الميليشيات الإيرانية على إغراق البلاد بالمخدرات وتصديرها إلى دول الخليج العربي انطلاقا من التهريب إلى الأردن، ويستخدم المهربون وسائل مختلفة لنقل الحبوب المخدرة، أبرزها:

-الطرق البرية عبر السير على الأقدام انطلاقا من القرى الحدودية مع الأردن.

-الطائرات المسيرة، عبر ربط كمية من الحبوب المخدرة وإطلاقها ثم هبوطها على بعد بضعة كيلومترات في الجانب الأردني لإفراغ حمولتها ثم عودتها.

وتتواصل عمليات تهريب الكبتاجون والمواد المخدرة من سوريا إلى الخليج العربي عبر الأردن، تحت إشراف مباشر من قبل ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

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حرب المخدرات.. تفاصيل الغارات الجوية الأردنية داخل سوريا


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