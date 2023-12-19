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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيتامين د ضروري لصحة العظام والجهاز المناعي |تفاصيل

فيتامين د ضروري لصحة
فيتامين "د" ضروري لصحة العظام والجهاز المناعي

 فيتامين D يلعب دورًا حاسمًا في صحة العظام والجهاز المناعي. إليك بعض المعلومات حول دور فيتامين D وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أشعة الشمس المصدر الأساسي له.. فاكسيرا: هذه أعراض نقص فيتامين “د”

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

فيتامين "د" ضروري لصحة العظام والجهاز المناعي

صحة العظام: يعمل فيتامين D على تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء، مما يعزز تكوين العظام القوية ويساعد في الحفاظ على صحة العظام. فهو يلعب دورًا أساسيًا في منع هشاشة العظام وتقلص العظام.

جهاز المناعة: يساعد فيتامين D في تنظيم وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي. يعزز تشكيل الخلايا المناعية ويعزز قدرتها على محاربة العدوى والأمراض. قد يقلل نقص فيتامين D من قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

الوقاية من الأمراض: هناك أدلة تشير إلى أن فيتامين D قد يلعب دورًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض التنفس العلوي.

من المهم أن يتم توفير كمية كافية من فيتامين D للجسم، ويمكن الحصول على فيتامين D من مصادر مختلفة مثل أشعة الشمس، والأطعمة مثل السمك الدهني (مثل السلمون والسردين) والبيض ومنتجات الألبان المضاف إليها فيتامين D، بالإضافة إلى المكملات الغذائية. ومع ذلك، توصي الجمعية الأمريكية للنساء الحوامل والرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D بتناول مكملات فيتامين D بناءً على توصية طبيبهم.

الحفاظ على صحة الجهاز المناعي الوقاية من الأمراض هشاشة العظام خطر الإصابة فيتامين D نقص فيتامين D والسكتة الدماغية نقص فيتامين

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