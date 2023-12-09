هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين ب 12 (كوبالامين) له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا الخلايا والوظائف العصبية، وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.​

​وأوضحت هيئة الدواء أن المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 تشمل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين ب 12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، ويتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ​

يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12في صورة حُقن

وأضافت هيئة الدواء أنه يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين ب 12 لدى كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية.​

​وذكرت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق، وضعف العضلات، ومشاكل بالأمعاء وتلف الأعصاب، واضطرابات المزاج، كما توضح أن جرعة فيتامين ب 12 اليومية الموصى بها للبالغين هي 2.4 ميكروجرام.​