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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12

قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين ب 12 (كوبالامين) له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا الخلايا والوظائف العصبية، وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.​

​وأوضحت هيئة الدواء أن المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 تشمل  الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين ب 12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، ويتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ​

 يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12في صورة حُقن

وأضافت هيئة الدواء أنه يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين ب 12 لدى كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية.​

​وذكرت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق، وضعف العضلات، ومشاكل بالأمعاء وتلف الأعصاب، واضطرابات المزاج، كما توضح أن جرعة فيتامين ب 12 اليومية الموصى بها للبالغين هي 2.4 ميكروجرام.​

فيتامين ب ١٢ الدواء خلايا الدم الحمراء يتامين ب ١٢ الحمض النووي المزاج ح قن

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