3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق وسط البلد

تستمع جهات التحقيق إلى أقوال صاحب محل الأحذية ومحل ملابس بدل في الحريق الذي اندلع في شارع 26 يوليو بوسط البلد.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحريق وحصر التلفيات جراء حريق وسط البلد.

حريق وسط البلد



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في أحد محلات الأحذية، حيث أمتدت النيران إلى محل ملابس التي التهمت محتوايات المكان بالكامل.

وأشارت المعاينة، إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية من أجل إخماد السنة اللهب والنيران والسيطرة على الحريق.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بلاغاً يفيد باندلاع حريق في أحد محلات الملابس والأحذية في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وذلك من أجل عمل التحريات والفحوصات اللازمة حول الحريق، والعمل على إخماد ألسنة اللهب والنيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.

وفور وصول الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية جرى فرض كردون أمني حول محيط نشوب الحريق داخل أحد محلات الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

وبعد مرور دقائق معدودة تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب بعد أن أمتدت النيران إلى الطابق الثاني لتلتهم محتويات محل ملابس "بدل".