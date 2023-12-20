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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 81 مليون دولار |9 خدمات يقدمها مشروع برايد بالمجتمعات البدوية

صدى البلد

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحسين مستوى المعيشة فى المجتمعات البدوية ولعل أهم المشروعات التنموية التى تولى اهتماما هو مشروع   تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية " برايد"  ، ويصل عدد المستفيدين من مشروعات برايد حوالى 450 ألف نسمة .
 

ويعد مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية"برايد" تكلفة 81 مليون دولار منها 61,8 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" والمبلغ المتبقي مساهمة من الحكومة المصرية والمستفيدين.
 

ويرصد موقع "صدي البلد " أهم المعلومات والخدمات التى قدمها مشروع "برايد" حتي الآن... 

- تنفيذ 1200 بئرا لحصد مياه الامطار

- إنشاء 60 خزانا أرضيا

- تطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب 

- إقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا
 

- انشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالى 600 سيدة بدوية

- تنمية المراعى والوديان

- توزيع شتلات التين والزيتون مجانا

- إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون
 

- الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة
 

برايد الإيفاد المرأة البدوية المشروعات التنموية تحسين مستوى المعيشة تنمية المراعى

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