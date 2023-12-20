الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

قال حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ليس في قائمة طلباتنا ولم نتفاوض معه، كما أننا نحاول رفع إيقاف القيد، وهذا سوف يحدث في الأسبوع الثاني من يناير المقبل".

وأضاف السيد عبر مداخلة هاتفية على قناة أون تايم : "منزعج من الحديث باستمرار عن معتمد جمال المدير الفني للزمالك، وتحدثنا بوضوح أن المدرب مستمر لنهاية الموسم".



كما أعرب حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن غضبة الشديد بشأن ما حدث في مباراة فريق 2005 مع مودرن فيوتشر، وذلك عقب إصابة 4 لاعبين من الأبيض.



وذلك في مداخلة أخري هاتفية قال السيد مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "هناك ثنائي تعرض لبلع اللسان ولاعب أصيب بارتجاج في المخ وآخر تعرض للإصابة بشرخ في الركبة وتم عمل 20 غرزة".



وزاد: "حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، لذلك سوف نقدم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية".



وأضاف: "ما حدث في المباراة ليس له علاقة بكرة القدم، وأتمنى أن يتم اتخاذ موقف من اتحاد الكرة وإن كنت أشك في ذلك، من المسؤول عن تواجد ثنائي مصاب بالارتجاج في المخ وبلع اللسان وهم تحت الملاحظة حتى الآن؟"



