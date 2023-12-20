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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بالتعدي على طفل القاهرة الجديدة: استدرجته من داخل المسجد| اعترافات كاملة

صدى البلد

كشف أمر الإحالة تفاصيل اعتراف المتهم بالتعدي على ولد صغير بعدما استدرجه المتهم من داخل مسجد بغرض إعطائه عربية صغيرة بالريموت بالقاهرة الجديدة.

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وقال المتهم في اعترافاته،:" اللي حصل اني انا كنت بصلى العصر في المسجد وشوفت الولد الصغير إلى أسمة مصطفى وقولت له أنا معايا عربية صغيرة بالريموت لما تخلص صلى تعالى معايا البيت وانا ادهالك".

واقعة القاهرة الجديدة

 

وتابع المتهم في اعترافاته، لما خلصنا صلى أخدته وروحت على شقة بتاعة واحد بنعملة شغل معمار فيها ومعرفش رقم العمارة كام أنا عارفها بالمكان بس ولما وصلت دخلت وقعدنا وروحت نيمت الولد الصغير بالعافية وقمت بالاعتداء عليه.

وأضاف المتهم، بعد الانتهاء من التعدي على الولد الصغير  قعد يسرخ ويعيط وأنا قولت له خلاص قوم روح لامك انا مش هكلمك وبعدها نزلت من العمارة دى وروحت على الشقة بتاعتى اللى هى عمارة ٢١٥  بمنطقة بدر.

واستطرد المتهم، قعدت شوية وبعدين نزلت أجيب أكل وأنا راجع لقيت أبو الولد قاعد قدام العمارة هو وناس تانية كتير  و مسكونى ضربونى وودونى على قسم الشرطة.

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