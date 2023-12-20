كشفت شركة سامسونج Samsung عن هاتف Samsung Galaxy A14 هذا العام ، ليكون بمثابة التطوير والتحديث لهاتفها القديم الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A التي تلقى اهتمام كبير في مصر بالأخص فهي تنافس بقوة في الفئة الاقتصادية مع مواصفات ليست بجديدة فيأتي الهاتف بمعالج Exynos 850 مع كاميرا خلفية تصل إلى 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط .

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع PLS LCD وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري في منفذ منفصل .

أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج في 2023..أقوى ميزات بسعر رخيص

• يأتي الهاتف بمعالج منExynos 850 بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 فهو نفس المعالج الموجود في الجيل السابق الـ Samsung A13 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج في 2023..أقوى ميزات بسعر رخيص

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 15 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الـ One UI Core 5.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الأحمر وباللون الفضي وباللون الأخضر .

يبدأ سعر هاتف Samsung Galaxy A14 من 5499 جنيها.