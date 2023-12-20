رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” عن القيادي بحركة حماس، وعضو المكتب السياسي لها، عزت الرشق، قوله “إن تصريح وزير خارجية الاحتلال وتهديده باغتيال هنية ومشعل، وقح، ويمثل إعلان إفلاس رسمي، وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال؛ بسبب فشلهم أمام كتائب القسام، وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها.

وميدانيا؛ سقط 25 شهيدًا في قصف منزلين لعائلتي معمر وجرغون شرقي جنوبي شرقي خان يونس

وبحسب ذات المصدر: ارتقي 10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منزل وأرض زراعية يقيم فيها نازحين بمنطقة الأوروبي جنوبي خان يونس.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية إلى أ، الاحتلال أطلق الرصاص الحي على ظهر شاب في حوسان قرب بيت لحم وتم نقله للمستشفى.