عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر

BMW X1 
BMW X1 

تقدم العلامة التجارية الالمانية الشهيرة BMW بباقة من أقوي السيارات الجديدة في السوق المصري، ومن أشهرها سيارة BMW X1 موديل 2024.

BMW X1

مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2024

تضم السيارة BMW X1 موديل 2024 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

 

وتستغرق السيارة BMW X1 موديل 2024 نحو  9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 

تصميم السيارة BMW X1 موديل 2024

جاءت سيارة BMW X1 موديل 2024 من الخارج بتصميم أكثر جراءة، مزود بشبك أمامي مربع وكبير يزين الواجهة الأمامية بالكامل، وتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص، ووضحت BMW أن مساحة تحريك الأكتاف ازدادت في الداخلية.

 

توفر السيارة BMW X1 موديل 2024 بجنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومصابيح حادة LED، وناشر أمامي بلمسات رياضية، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 540 لتر.

BMW X1

أسعار السيارة BMW X1 موديل 2024

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى M SPORT بقيمة قدرها 2,500,000 جنيه     

BMW X1 BMW BMW X1 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

موضوعات متعلقة

حصاد 2023.. أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بخصم 70% بمبادرة المغتربين

تعاون بين مايكروسوفت و TomTom لتقديم مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات

لو شاري عربية جديدة.. نصائح مهمة لازم تعرفها

لفترة محدودة.. اشتري BMW X5 بدون جمارك

أحدث سعر لـ «دايو لانوس» في السوق المصرية

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه

سعر فورد ايدج 2023 في السعودية | اعرف مواصفاتها

لامبورجيني تكشف عن أحدث تقنياتها الجديدة لتعزيز سيارتها الخارقة

ترشيحاتنا

المغرب الأول إفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

سفيرة الولايات المتحدة: الشركات الأمريكية ترغب في الاستثمار بقطاع الكهرباء

كتائب القسام تقصف تل أبيب وسط إطلاق صافرات الإنذار

استمرار مسيرة التعاون| رئيس أوزبكستان يهنئ السيسي على فوزه بولاية جديدة

رغم اعتزاله دوليا.. أحمد حسن يكشف سبب اختيار عبدالله السعيد بقائمة المنتخب

معابد الكرنك تشهد ظاهرة تعامد الشمس.. وتوافد الزوار لرصد الظاهرة الفريدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى .. هل وصل إلى مصر؟ |فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ