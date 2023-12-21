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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبحث متطلباتهم.. رئيس جامعة سوهاج يلتقي بالطلاب الوافدين من السودان

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

 


التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع عدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية الطب، وذلك لبحث متطلباتهم واحتياجاتهم، خلال الفترة القادمة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.


وأعرب النعماني عن سعادته باستقبال أبنائه الطلاب الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية، وحرص إدارة الجامعة  على بذل قصارى جهدها لتأهيلهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ليكونوا خير سفراء للجامعة في بلادهم.


وأكد النعماني أن الجامعة  تحرص علي تعزيز أعداد الوافدين، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، و تسهيل  الإجراءات الإدارية الخاصة بهم والعمل على زيادة دمجهم داخل المجتمع الجامعي، مضيفاً انه يتم  عقد لقاءات دورية معهم للاستماع لهم ومعرفة كل ما يقابلهم من تحديات ومساعدتهم على حلها،  والاستماع أيضا إلى مقترحاتهم ورؤيتهم و التفاعل معهم بشكل دائم لتهيئة مناخ أفضل لهم لتلقي العملية التعليمية.

Jobs Education الدكتور حسان النعماني الدول العربية والأجنبية الخدمات المقدمة

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