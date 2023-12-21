إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة قفين، وجرى نقله إلى المستشفى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث نشرت دورياتها الراجلة في شوارعها وأزقتها، وأجرت عملية تمشيط في المنطقة ونصبت الكمائن فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نزلة عيسى شمال المحافظة، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفت المواطنين ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب الميداني، كما داهمت محال تجارية وفتشتها وخربت محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.