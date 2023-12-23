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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. الدبيبة يعلن عزمه ترك منصبه حال هذا الشرط

الدبيبة
الدبيبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة.

وحسب قناة “العربية”، أضاف الدبيبة في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، اليوم السبت، “لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق بعد الانتخابات”.

وتابع قوله : "الكرسي متغيّر ولن يبقى أحد عليه، صحيح أن له جاذبيته لكن سأتركه".

ونفى الدبيبة الاتهامات الموجهة له بعرقلة الانتخابات، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم.

وشدد على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، رافضًا فترة انتقالية أخرى بليبيا.

ويتمسك البرلمان الليبي بضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإعداد والإشراف على الانتخابات وفق القوانين التي صادق عليها، حيث يعتبر أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة انتخابات الانتخابات الوحدة الوطنية الليبية

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