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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير نعمة تكشف معلومة صادمة عن طلاقها

عبير نعمة
عبير نعمة

كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تفاصيل طلاقها، وذلك بعدما تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت عن طلاقها رسميًا أمس على مسرح حفلها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 

وقالت عبير نعمة في تصريحات تلفزيونية: اللحظة اللي عيشتها على المسرح إمبارح كانت أقوى مني بصراحة، وأنا بقالي سنتين بتخبط في حياتي الخاصة والطلاق تم من سنتين، بس كنت بخفي مشاعري وكان الأصحاب والأهل والأقرباء على علم بطلاقي، ولكني مكنتش جاهزة أعلن عن الطلاق أبدًا، وكان فيه كتير من الإعلاميين عارفين ولكن احترموا رغبتي في عدم الإفصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الخاص جدًا.

 

وطالبت عبير نعمة جمهورها عدم مهاجمة طليقها، قائلة: بشكر المحبة والدعم وأتمنى هذا الحب لا يسئ لـ أبو بنتي، جمعنا حب كبير وابنتي يارا هي حياتنا وهو كان حب حياتي وهو اليوم الصديق والسند وللأسف مقدرناش نكمل سوا، ولكن هذا لا يمنع أنه من أحلى الناس اللي قابلتهم في حياتي، وبطلب لو سمحتم محدش يشوه صورة أي حد فينا بأي ظرف من الظروف خاصة باسم المحبة.

 

طلاق عبير نعمة على المسرح

وسبق وأن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل عبير نعمة الأخير في لبنان وظهرت خلاله وهي متأثرة وتبكي على المسرح، قائلة iam divorced “أنا مطلقة”.

 

عبير نعمة

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