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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1-1.. صلاح يسجل هدفا عالميا في مرمى آرسنال لـ ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في مرمى آرسنال لتصبح النتيجة 1-1، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد مراوغة مدافع آرسنال زيتشينكو ويسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى رايا.

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال على ملعب أنفيلد، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي تشكيل الريدز:

"أليسون - إيندو - فان دايك - كوناتي - دياز - سوبوسلاي - صلاح - جونز - جاكبو - تسيميكاس - أرنولد".

البدلاء: كيليهر - جوميز - نونيز - إيليوت - جرافينبيرش - كلارك - مكونيل - كونساه - برادلي.

 

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:

"رايا - وايت - ساليبا - جابريل - زينشينكو - رايس - هافيرتز - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - جيسوس".

البدلاء: رامسديل - سيدريك - كيويور - جورجينيو - النني - سميث روي - نيلسون - تروسارد - نكيتياه.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر آرسنال جدول الترتيب بـ39 نقطة.
 

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