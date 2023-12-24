مسؤول أممي: إسرائيل تأمر بالإخلاء لمناطق غارات ولا مكان آمن في غزة

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أصدر، الجمعة، أمراً لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية.

كان الجيش الإسرائيلي نشر، الجمعة، منشوراً باللغة العربية طلب فيه من سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة "المغادرة فوراً حفاظاً على سلامتهم" باتجاه دير البلح.

وكتب مدير شؤون الوكالة في غزة، توم وايت، على منصة "إكس": "الناس في غزة بشر، وليسوا قطعاً على رقعة شطرنج.. وتم تهجير كثيرين منهم عدة مرات".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية، وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه".

وبحسب الوكالة، فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل "أكثر من 150 ألف شخص".