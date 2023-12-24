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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

عمره 2200 عام| علماء
عمره 2200 عام| علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين

يشعر علماء الآثار بالرعب من فتح قبر تشين شي هوانغ، أول إمبراطور للصين والذي دفن منذ 2200 عام.

قبر تشين شو هوانغ، الذي حكم الصين من 221 قبل الميلاد إلى 210 قبل الميلاد، هو قبر إمبراطور الصين الأول الذي يحرسه جيش من الجنود والخيول المصنوعة من الطين. 

تحف نادرة وكنوز رائعة

تم اكتشاف هذا الاكتشاف من قبل المزارعين في عام 1974 في مقاطعة شنشي الصينية. وبينما استكشف علماء الآثار المنطقة، إلا أنهم لم يفتحوا القبر نفسه أبدًا - وذلك لسبب وجيه.

وفقًا لـ IFL Science، يخشى العلماء فتح هذه المقبرة لأن هناك شائعات عن وجود أفخاخ مميتة به يمكن أن تقتل المتسللين الفضوليين.

وتزعم كتابات المؤرخ الصيني (سيما تشيان) بعد 100 عام من وفاة تشين شو هوانغ أنه "تم تشييد قصور وأبراج ذات مناظر خلابة لـ100 مسؤول بالصين، وكان القبر مليئًا بالتحف النادرة والكنوز الرائعة".

أقواس وسهام وأنهار

وتابع: "لقد أُمر الحرفيون بصنع الأقواس والسهام المعدة لإطلاق النار على أي شخص يدخل المقبرة. وتم استخدام الزئبق لمحاكاة الأنهار الـ100، ونهر اليانغتسي والنهر الأصفر، والبحر العظيم، وضبطه للتدفق ميكانيكيًا".

وحتى لو فشلت تلك الأقواس المزعومة بعد آلاف السنين، فلا تزال هناك مخاوف من تسرب الزئبق السائل عبر الشقوق.

كما تشير إحدى الأوراق البحثية لعام 2020، أنه "قد يتسرب الزئبق شديد التطاير من خلال الشقوق، التي تطورت في الهيكل بمرور الوقت، ويدعم تحقيقنا السجلات التاريخية القديمة للمقبرة، والتي يُعتقد أنه لم يتم فتحها/نهبها أبدًا". 

علماء الآثار قبر تشين شي هوانغ قبر إمبراطور الصين الأول إمبراطور الصين الأول تشين شي هوانغ

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