مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلا للجمهور بعد تجديد فتوح للزمالك

طرح الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تساؤلاً للجمهور، بعد تجديد أحمد فتوح لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “رايك في قرار الزمالك بالتجديد لأحمد فتوح؟”.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.