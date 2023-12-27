ضياء رشوان: إسرائيل في وضع صعب وانكشف ضعفها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل أصبحت في وضع صعب جدا، وانكشف ضعفها بعد اختطاف مواطنيها من أرضها، وبدأ الإعلام العبري يتحدث عن خوض حرب استنزاف ضد المقاومة، وهذا اعتراف ضمني بضعف إسرائيل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج حديث الأخبار على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لم يسبق أن تخوض دولة حرف استنزاف ضد منظمة، فالمنظمة هي التي تحارب الدول وتستنزفها، لكن نية إسرائيل دخول حرب استنزاف ضد المقاومة يعكس ضعفها الكبير.

وأوضح أن المفاجأة في 7 أكتوبر مازالت مسيطرة على الإسرائيليين حتى الآن، وذكر نتنياهو أن الصراع اليوم أصبح يتعلق بوجود إسرائيل وليس بحدودها، بخاصة بعد أن فقدت إسرائيل 25% من لواء جولاني، وهو نخبة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وهو رقم ضخم جدا لخسائر في لواء على هذا القدر من التدريب والتجهيز.

ولفت إلى أن المشاهد للفارق بين رجل المقاومة الذي يجري حافيا على الرمال ليدافع عن أرضه وبين المقاتل الإسرائيلي الذي يغني فرحا بالانسحاب من الحرب، يدرك أن هذا يدافع عن أرضه وهذا لا تعنيه لأنها ليست أرضه.