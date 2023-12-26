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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة

سيجريد كاج
سيجريد كاج

رحبت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة زكي، بتعيين سيجريد كاج من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وجاء تعيين كاج بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2720 (2023) الذي قدمته الإمارات وطرحته على المجلس في 22 ديسمبر الجاري لاعتماده بنجاح، استجابة للأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، ولتحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

‎وقالت مندوب الإمارات في الأمم المتحدة: ‎نحن واثقون من أن دراية كاغ وخبرتها، ستساعدان في ضمان التنفيذ العاجل والتام للقرار، بما يشمل مراقبة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية والتحقق منها، وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

‎وشكرت الإمارات الأمين العام على استجابته السريعة للقرار 2720 ونظراً لحجم هذه الأزمة، فمن الضروري أن تتعاون جميع أطراف النزاع مع المنسق، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الوضع المأساوي الذي يخيم على الشعب الفلسطيني. وتتطلع دولة الإمارات إلى صدور التقرير الأولي عن عمل المنسق والآلية بحلول 23 يناير 2024، أي بعد 20 يوماً من صدور القرار.

‎وأضافت أنه في حين تظل الإمارات حاسمة في دعوتها لوقف إطلاق النار باعتباره أساساً لإنهاء المعاناة في غزة، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية، فإن القرار 2720 يوفر تدابير ملموسة لإيصال المساعدات الحيوية إلى من هم بأشد الحاجة إليها. 

سيجريد كاج المساعدات الإنسانية إلى غزة السفيرة لانا نسيبة زكي إعادة الإعمار في غزة مجلس الأمن الدولي

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