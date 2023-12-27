متحدث الوزراء: مد تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمدة عامين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية، والذي شرح الموقف التنفيذي لمبادرة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أوضح كافة مراحل التنفيذ والتقدم الحاصل في تنفيذ المبادرة، في ضوء التيسيرات والأنظمة التي مُنِحَت لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من أهم التيسيرات هو مد فترة تقسيط التكلفة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من عام إلى عامين، ومن ثم هذا الأمر أسهم على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية توسيع المبادرة، آخذا في الاعتبار العوائد الاقتصادية والبيئية للمبادرة من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.