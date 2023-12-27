سنعثر عليكم حتى لو في قاع البحر.. الهند تتوعد مستهدفي السفن بالبحر الأحمر

توعد وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، مستهدفي السفن في البحر الأحمر، بالعثور عليهم حتى لو كانوا في قاع البحر.

وحسب “روسيا اليوم”، قال سينج خلال حفل إطلاق حاملة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الهندية "آي إن إس إمفال" إن بلاده ستتخذ "تدابير جادة" على خلفية تعرض سفينة هندية لهجوم طائرة مسيرة في بحر العرب.

وأضاف أن بلاده تأخذ الهجوم على "محمل الجد"، متوعدًا بأن بلاده ستعثر على من يقفون خلف الهجوم حتى وإن كانوا في قاع البحر، وستتخذ تدابير جادة بحقهم.

وأكد أن نيودلهي تلعب دور ضامن الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية ستضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة سترتفع من البحر إلى أعالي السماء.

وأصيبت ناقلة النفط الخام “كيم بلوتو”، المكون طاقمها من 20 هنديا، إذ قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الطائرة المسيرة التي هاجمت السفينة انطلقت من إيران.

لكن نفت إيران، الاثنين، الهجوم على ناقلة كيماويات قرب الهند، مؤكدة أن "الاتهامات الأمريكية لا أساس لها".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات الأمريكية بأن طهران هاجمت سفينة كيماوية بالقرب من الهند بأنها "لا أساس لها من الصحة".