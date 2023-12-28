دخلت القائمة الحمراء.. لماذا تواجه الصقور الجوالة خطر الانقراض؟

هل تنقرض الصقور حول العالم؟ أثارت التقارير الأخيرة الصادرة من منظمات حماية الطيور والجوارح، حالة من التخوف حول مستقبل أنواع نادرة من الصقور بعد قلة أعدادها واتجاهها نحو الاندثار.. فما السبب؟

من ضمن الصقور المعرضة للإنقراض هو الصقر الجوال، الأمر الذي دفع عدد من المشاهير محبي الصقور إلى تدشين حملة لحمايتها من الإنقراض وعلى رأسهم الفنانة العراقية سلاف سعد.

كشفت سلاف، تفاصيل حملتها لحماية الصقر الجوال من الإنقراض، وذلك عبر فيديو متداول عبر حسابها على تيك توك، فضلا عن أسباب اختفاء هذا النوع من الصقور مؤخرا.

ما هو الصقر الجوال؟

الصقر الجوال هو أحد أسماء الصقر شاهين، الذي يعد أشهر الجوارح حول العالم بسبب خواصه الفريدة على مستوى القوة والسرعة، فضلا عن ارتباطه بالإنسان مند القدم، حيث تم استعامله في الصيد بسبب بصره الحاد وسرعته الفائقة.

يتواجد الصقر الجوال في جميع انحاء العالم تقريبا ماعدا المناطق الباردة كالقطب الجنوبي لكن ماعدا ذلك يمكن إيجاده في أغلب الاماكن ابتداء بشمال افريقيا والشرق الأوسط وصولا لأوروبا واسيا والأمريكتين، إضافة إلى جنوب أفريقيا.

يعتبر الصقر الجوال أو الصقر شاهين من أسرع وأقوى الجوارح الموجودة في العالم، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 320 كم/ ساعة عند غوصه في الجو.

ما أسباب انقراض الصقور؟

خطر انقراض الصقر الجوال ليس بالأمر الجديد، حيث بدأت أعداد الصقور في الانخفاض خلال الثلاث قرون الأخيرة حتى دخلت القائمة الحمراء التي تدل على التهديد بالانقراض، وفقا لسلاف سعد.

من ضمن أسباب انقراض الصقر الجوال هو اصطياده من قبل بعض الصيادين، وذلك لحماية الطيور الأخرى، حيث يصطاد الصقر، الطيور الصغيرة التي تكون تابعة للبعض، أو التي تتواجد في المحميات أو الأماكن التي من المفترض ألا يصل إليها أحد، لكن الصقر الجوال يصل ويأكل ما يشاء، ما دفع الصيادين لاصطياده.

وبحسب الفنانة العراقية، فإن الظروف المناخية تؤثر أيضا على الصقور الجوالة، التي تتعرض للوفاة بسبب الطقس البارد، فضلا عن مبيد الدي دي تي، الذي يؤثر بشكل كبير على انقراض الصقور.

ما هو مبيد الدي دي تي؟

عملية تكاثر الصقور الجوالة كانت سببًا في قلة أعدادها، حيث كانت تختار أعشاشها فوق أسطح البيوت أو بالأشجار القريبة من البيوت، وهذا ما كان يُعرضها للمبيدات التي يستخدمها الإنسان وتتسبب في إضعاف خصوبته.

من أخطر هذه المبيدات هو مبيد الديديتي الذي طالبت الفنانة سلاف سعد بحظره نهائيا، حيث يتم رشه في بعض المنازل لطرد الحشرات، إلا أن الصقر الجوال يجد حساسية من ذلك المُبيد بالذات، حساسية شديدة للدرجة التي قد تجعله يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر استنشاقه لدفعات كبيرة.