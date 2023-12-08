نمور تلتهم رجلا في حديقة حيوان بباكستان

هاجمت نمور رجلا داخل حديقة حيوان في باكستان، كان الرجل يقوم بعمله أثناء تنظيف الحديقة بينما التهمته النمور.



وقد تم العثور على الجثة، في حديقة حيوانات شيرباج في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون أحد النمور الثلاثة يحمل حذاء في فمه.

من جانبه، قال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري: "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل منها الرجل".



وتدل حالة الجثة أن الهجوم كان في وقت متقدّم مساء الثلاثاء الماضي.



فيما قال بخاري: "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".



وأكد: "لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو الذي قفز إليها".



واضاف بخاري: "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين".

وحتى الآن لم تعرف هوية الضحية ولم يطالب أحد بالجثة.



وأصدر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بالبنجاب، محسن نقفي، قرارا بتشكيل لجنتين منفصلتين للتحقيق في الحادث الصادم.



وأظهر التقرير الأولي للتشريح، في الوقت نفسه، تمزيق أوصال الضحية، وأن الرجل حاول الدفاع عن نفسه، إلا أن الحيوانات المفترسة هاجمته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.