عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على 3 نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسيك قبل هروبه

العثور على ثلاثة
العثور على ثلاثة نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسي

 استولت السلطات المكسيكية على ثلاثة نمور بنغالية من زعيم عصابة مخدرات متهم بإجراء تجارب على البشر.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  نفذت السلطات المكسيكية مداهمتين على مواقع مرتبطة بنيستور إيسيدرو بيريز سالاس، المعروف باسم النيني.

 

ويعتقد أن النيني هو رئيس الأمن في لوس تشابيتوس، فصيل كارتل سينالوا الذي يقوده أبناء زعيم المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان.

 العثور على  ثلاثة نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسيك

 وتعرض السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على النيني.

 

وكان تم العثور على نمر ذكر بالغ أثناء البحث الأول، بينما أظهر البحث الثاني ذكرًا وأنثى بالغين آخرين. ويبدو أن الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة. 

 

فيما تم استدعاء المدعي الفيدرالي لحماية البيئة في المكسيك (PROFEPA) للتعامل مع القطط الكبيرة، وتم نقلها بعيدًا لتلقي الرعاية الطبية. وبحسب ما ورد تفاخر النيني بالنمور على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي.

السلطات المكسيكية زعيم عصابة مخدرات تجارب على البشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

تحطم 19 عربة من قطار شحن بروسيا في ظروف غامضة

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024

ياسمين محمود تتوج بلقب "ملكة جمال العرب 2024" من أجل غزة

الملك تشارلز يمنع التدخين في بريطانيا.. تفاصيل

علماء يكشفون السر وراء تباطؤ حركة الزمن خلال مواجهة الإنسان للموت

ابن يتمنى الإعدام لأمه ويريد شنقها.. ما القصة؟

مراوغ.. العالم أمام متحور جديد من فيروس كورونا.. تفاصيل

الشرطة الأمريكية تعثر على شيء مرعب وراء باب سري داخل خزانة منزل

ترشيحاتنا

محمود حميدة يشارك في فعالية نقابة الصحفيين لدعم أهالي غزة

محمد العرابى: مصر وضعت 6 نقاط تتحرك من خلالها تجاه القضية الفلسطينية

مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال بمعارك في غزة

المتحدث باسم الاحتلال: شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

بسعر رخيص.. أحدث هواتف شاومي لمحدودي الدخل في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ