العثور على 3 نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسيك قبل هروبه

استولت السلطات المكسيكية على ثلاثة نمور بنغالية من زعيم عصابة مخدرات متهم بإجراء تجارب على البشر.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، نفذت السلطات المكسيكية مداهمتين على مواقع مرتبطة بنيستور إيسيدرو بيريز سالاس، المعروف باسم النيني.

ويعتقد أن النيني هو رئيس الأمن في لوس تشابيتوس، فصيل كارتل سينالوا الذي يقوده أبناء زعيم المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان.

العثور على ثلاثة نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسيك

وتعرض السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على النيني.

وكان تم العثور على نمر ذكر بالغ أثناء البحث الأول، بينما أظهر البحث الثاني ذكرًا وأنثى بالغين آخرين. ويبدو أن الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة.

فيما تم استدعاء المدعي الفيدرالي لحماية البيئة في المكسيك (PROFEPA) للتعامل مع القطط الكبيرة، وتم نقلها بعيدًا لتلقي الرعاية الطبية. وبحسب ما ورد تفاخر النيني بالنمور على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي.