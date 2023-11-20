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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة تستعد لإعادة حيوان منقرض للحياة من جديد.. ما خطتها الخفية؟

صدى البلد

في تجربة مرتقبة مثيرة، تستعد شركة "Colossal Biosciences" في ولاية تكساس الأمريكية لاحضار حيوانات الماموث إلى الحياة مجددًا، ضمن خطتها وهدفها للقضاء على الانقراض والمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي عن طريق إعادة إحياء الحيوانات المنقرضة في حلول سنة 2028.

ووفقا لموقع “iflscience”، تعتبر Colossal Biosciences أول شركة في العالم تسعى لهذا الهدف، بالنسبة للمؤسس «بِن لام»، وتتمثل خطوة إحياء الماموث في استخلاص الجينات المرتبطة بالسمات الجسدية الأساسية لهذا الحيوان، مثل قدرته على تحمل البرد والناب المنحني والصوف الكثيف. 

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ومن خلال إزالة النواة من خلية بيضة فيل آسيوي واستبدالها بنواة مليئة بالجينات المطلوبة، سيتم إنشاء نوع من الفيلة الهجينة، المعروفة بالماموث.

تثير مشروعات إحياء الماموث بعض الجدل، حيث يشكك البعض في جدواها في ظل وجود العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، ويأمل الباحثون أن تسهم التقنيات والاكتشافات الناتجة عن استعادة الحيوانات القديمة في الحفاظ على الحيوانات الحديثة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون في "Colossal Biosciences" أن إحياء الماموث الصوفي قد يساهم في مكافحة تغير المناخ، حيث يمكن للماموث الذي يتجول في التندرا في القطب الشمالي أن يساهم في ازدهار الأراضي العشبية وتأخير ذوبان الجليد وإطلاق غازات الدفيئة المختزنة في التربة الصقيعية.

على الرغم من التحديات والجدل المحيط بمشروع إحياء الماموث، إلا أن فريق العمل يستمر في تطوير تقنياتهم ويسعى إلى توفير هذه الأدوات لمجموعات الحفاظ على البيئة حول العالم، بهدف المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والمساهمة في مجال الحفظ البيئي.

إحياء الماموث اكتشاف الانقراض

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