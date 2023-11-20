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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة ساي شيلد: شكلنا فريق استجابة للطوارئ وحوادث الاتصالات والأمنية والمعلوماتية

صدى البلد

قال عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة ساي شيلد، إن الشركة نشأت في عام 2016 وكانت تهتم في بدايتها على أمن المعلومات بمراجعة الحالة الأمنية واختبارات الاختراق.

 

وأضاف “عمر الشربيني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الشركة تناشد المؤسسات الحكومية والخاصة بتقييم الوضع أولًا، وذلك قبل الاستثمار في عنصر معين مثل العنصر البشري والتكنولوجيا والسياسات والإجراءات، حتى يتم توجيه الاستثمارات بشكل صحيح.

 

وأكمل: تم تشكيل فريق الاستجابة للطوارئ وحوادث الاتصالات والأمنية والمعلوماتية حتى يتم مساعدة المؤسسات المعلوماتية الحكومية والخاصة في حالة اختراق المعلومات والتعامل معها بشكل سريع

وأوضح أصبحنا نقدم استشارات في مجال أمن المعلومات، وتقديم خدمات رقمية بصور أشمل، وذلك بأيدي مصرية، تنافس الشركات العالمية.

 


 

شركة ساي شيلد الحالة الأمنية التكنولوجيا مجال أمن المعلومات اخبار التوك شو

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