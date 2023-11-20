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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية: نهتم بدعم مسار التحول الرقمي للدولة المصرية

عمرو محفوظ، الرئيس
عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إن شركته تعد من الشركات العريقة في مجال الأنظمة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ولها باع طويل في مجال الاتصالات.

وأضاف “عمرو محفوظ” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي ”المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الشركة كانت مهتمة بدعم مسار التحول الرقمي للدولة المصرية، واشتركت في عدة مشاريع عملاقة، من ضمنها مشروع الفاتورة الالكترونية لوزارة المالية، وميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الامتحانات بين الجامعات، وغيرهم.
 

ولفت إلى أن الشركة قدمت في معرض اليوم نظام الحوكمة الاقتصادية الذي يقوم بنظام متكامل لاستضافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بعقول مصرية 100%، ولدينا اتاحة كاملة لاستضافة التطبيقات والبيانات داخل مصر.

وأوضح أن الشركة تتيح خدمات التوقيع الإلكتروني، مشيرا إلى أن معرض التكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، بمثابة عرس اقتصادي، ويساهم في تجمع الشركات المختلفة.

 

 

شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الأنظمة الإلكترونية مجال الاتصالات وزارة المالية الحوكمة الاقتصادية

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