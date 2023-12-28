الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة إلى 21320 شهيدا و55603 مصابين

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21320 شهيدا و55603 مصابين.



وكشفت الصحة الفلسطينية لـ القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة.

وقد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وبحسب القناة الإخبارية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة قادمة من لبنان.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل"، أندريا تيننتى، قد أكد أن اليونيفيل تبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف تيننتي -في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل مقلق للغاية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار بوتيرة يومية، مضيفا أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير.



