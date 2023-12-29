سلماوي: المطابع المصرية أصدرت 300 رواية شبابية خلال 2023

أكد الكاتب والمفكر محمد سلماوي، أنه يعتقد أن الوزير السياسي هو الأفضل لأنه سيكون واعيا بالمشروع السياسي للدولة، وسيعمل أيضا على الاهتمام بالجانب الثقافي للدولة.

وقال محمد سلماوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المطابع المصرية طبعت نحو 300 رواية شبابية خلال 2023، مؤكدا أن رعاية المواهب الشبابية مهم للغاية.

النقاش المجتمعي

وتابع الكاتب والمفكر محمد سلماوي، أنه تقدمنا بمقترحات ثقافية خلال الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني خلق نوع من النقاش المجتمعي الذي كان غائبا لسنوات ".